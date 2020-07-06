Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 73

Общество Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 229

Происшествия МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова «Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. 411

Происшествия Около сотни деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье Красногорск, 7 июля 2020, 21:18 — REGNUM Почти сотня деревьев была повалена в Московской области сильным ветром, который наблюдался в регионе сегодня, 7 июля. 1

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 918

Политика Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса Лидером вновь признали Японию: обладатели ее паспорта могут въезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну и территорию. 3

Гаджеты Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10. 73

Футбол Арсенал (Тула) — Крылья Советов 1:1 (2-й тайм) Первый тайм игры между тульским "Арсеналом" и "Крыльями Советов" из Сакмары завершился ничьей со счетом 1:1. Матч 27-ого тура Российской премьер-лиги проходит в эти минуты на Центральном стадионе в областном центре.