МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.

Официальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

Происшествия В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 10

Происшествия В Москве женщина выпала из окна, спасаясь от мужа «Очень красиво пел, я поддавалась на его уловки, хотя и хотела разводиться», — цитирует женщину РЕН ТВ.

Политика Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство. 3

Здоровье Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2. 4

Шоу-бизнес СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.

Политика Трамп подтвердил, что США рассматривают возможность запретить TikTok Президент США Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что американские власти рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,9K

Здоровье Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге «Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.

Политика Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок» Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также возможные нарушения во время плебисцита. 73

Футбол Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).