Финансы

РИА ТВОИ НовостиРИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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ЦБ установил официальные курсы на среду

Бизнес журнал01:50

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 07:39

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАССвчера в 06:50

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМвчера в 06:46

ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 80,4062 руб

Финмаркет05:41

Официальный курс доллара вырос на 83 копейки, евро — на 91

Банки.рувчера в 07:00
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что во время оперативной разработки сотрудники Федеральной службы безопасности прослушивали телефон Ивана Сафронова и читали его электронную почту.
Военное дело 05:27
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Армия и оружие

В США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией

Бен Ходжес напомнил, что Украина не является страной-участницей НАТО. В США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией.
Piter.tv 06:00
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Политика

Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне

Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
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Происшествия

В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым

Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
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Происшествия

Три человека утонули во время спасения купавшейся в Оби девочки

Вести.Ru 02:16
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Происшествия

Три человека утонули в Крыму за сутки

РИА Новости 03:21
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Происшествия

В Москве женщина выпала из окна, спасаясь от мужа

«Очень красиво пел, я поддавалась на его уловки, хотя и хотела разводиться», — цитирует женщину РЕН ТВ.
Говорит Москва 05:28
Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Политика

Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
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Здоровье

Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом

Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2.
REGNUM 05:55
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Футбол

Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

РБК 06:08
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru вчера в 11:51
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Телеканал 360° вчера в 21:29
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Шоу-бизнес

СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь

Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Политика

Трамп подтвердил, что США рассматривают возможность запретить TikTok

Президент США Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что американские власти рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Здоровье

Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.
Фонтанка.Ру 06:55
Футбол

ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро

ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
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Происшествия

На Ямале нашли тело пропавшей двухлетней девочки

ТАСС 06:32
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Общество

В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась

За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Политика

Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также возможные нарушения во время плебисцита.
РБК 06:14
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Футбол

Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro вчера в 12:34
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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