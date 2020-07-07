Финансы

РИА ТВОИ НовостиРИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля

МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
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ЦБ РФ понизил курс доллара на 9 июля до 71,24 руб

ТАСС06:05

ЦБ установил официальные курсы на среду

Бизнес журнал01:50

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Рувчера в 07:39

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМвчера в 06:46

ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 80,4062 руб

Финмаркет05:41

Официальный курс доллара вырос на 83 копейки, евро — на 91

Банки.рувчера в 07:00
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В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
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Десятка самых ожидаемых игр, которые выйдут до конца 2020 года

Этот год уже получился довольно ярким для игровой индустрии.
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Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии

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Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
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Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой.
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Lenta.ru вчера в 23:29
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Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
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Автоспорт

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Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
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Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
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Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

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Здоровье

Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом

Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2.
REGNUM 05:55
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В скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на необоснованные вызовы

Екатеринбург, 8 июля 2020, 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»

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Песков назвал условия для скорого проведения «нормандского саммита»

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