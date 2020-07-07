Финансы
РИА ТВОИ НовостиОфициальный курс евро к рублю вырос до 81,47 рубля
МОСКВА, 07 июля 2020 г. РИА ТВОИ Новости Как сообщает финансово-аналитическое агентство ПРАЙМ на среду официальный курс евро вырос до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился до 72,1719 рубля.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика
В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
Игры
Десятка самых ожидаемых игр, которые выйдут до конца 2020 года
Этот год уже получился довольно ярким для игровой индустрии.
ProstoProSport вчера в 15:00
Общество
Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым
Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой.
РБК 06:00
Общество
В Татарии из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение
Казань, 8 июля 2020, 13:21 — REGNUM Гидрометцентр Татарии объявил штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории региона во второй половине дня 8 июля и 9 июля.
REGNUM 06:21
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Происшествия
В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине
Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM 06:16
Автоспорт
«Матч ТВ» продлил права на показ гонок Формулы-1 до 2023 года
«Матч ТВ» заключил новый 3-летний контракт с организаторами Формулы-1 на эксклюзивный показ в России свободных заездов, квалификаций и гонок всех этапов чемпионата мира.
Матч ТВ 06:23
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
На пикетах в защиту журналиста Сафронова в Москве задержали 20 человек
Фонтанка.Ру вчера в 13:05
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 06 июля в 10:18
Здоровье
Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом
Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2.
REGNUM 05:55
Здоровье
В скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на необоснованные вызовы
Екатеринбург, 8 июля 2020, 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.
REGNUM 05:47
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Шоу-бизнес
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Футбол
Гризманн продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продолжит выступать за "Барселону" в следующем сезоне.
Газета.Ru 03:58
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 06 июля в 08:30
Политика
Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»
По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
РБК 06:27
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
Политика
Песков назвал условия для скорого проведения «нормандского саммита»
Очередной саммит в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) может состояться в скором времени, но лишь при условии выполнения парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская газета 06:30
Здоровье
Один человек за прошедшие сутки умер от коронавируса в Крыму
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Крым 24 04:18
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии не будет комментировать дело подозреваемого в РФ в госизмене Ивана Сафронова, заявила РИА Новости глава пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
РИА Новости 06:26
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01