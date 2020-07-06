Финансы
КомпанияЦБ повысил курс евро на 7 июля до 80 рублей
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Евро подорожал более чем на 1,3 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. В частности, курс евро установлен на уровне 80,5581 рубля, что на 1,34 рубля больше, чем официальный курс от 4 июля.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Общество
Россияне попросили о продлении единовременных выплат в августе
Россияне в социальных сетях выступили с предложением о продлении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для семей, которые воспитывают детей до 16 лет.
ФАН 01:06
Происшествия
На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
В России выявили 6562 новых случая коронавируса
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч, выросло на 6562 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Общество
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
Медиазона вчера в 11:26
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
Бывший руководитель Всемирного профсоюза врачей Леонид Эйдельман считает, что новая волна коронавирусной пандемии в России будет в ноябре-декабре.
Городовой вчера в 13:15
Общество
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели почти 50 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:40
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 06 июля в 15:00
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
По данным АЕБ, продажи новых машин по результатам текущего года могут снизиться на 23,9%. Председатель ассоциации европейских автопроизводителей Томас Штэрцель провел параллель между состоянием российского автопрома и аттракционом «американские горки»: подъем в начале года, затем кризис и последующее восстановление в июне.
32CARS.ru вчера в 07:20
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Автоспорт
Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии
ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 05 июля в 11:08
Экономика
Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет
РТС упал на 0,41% до 1242,76 пункта, индекс МосБиржи снизился на 0,34% до 2815,66 п. Акции "Сбербанка" практически никак не отреагировали на отчет по РСБУ, котировки сначала выросли на 0,32% до отметки 211,2 рубля, затем чуть снизились и снова вернулись в плюс.
Finam.Ru 03:24
Шоу-бизнес
Ирина Шейк восхитила подписчиков упругими ягодицами
Gazeta.SPb вчера в 18:40
Происшествия
Три человека утонули в Крыму за сутки
РИА Новости 03:21
Культура
В Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»
Evo-rus.com 02:16
Футбол
Бывший вратарь «Спартака» тренируется с «Монако»
Бывший вратарь «Спартака» и юношеской сборной России Антон Митрюшкин проводит летние сборы в составе «Монако».
Спорт день за днем 06 июля в 15:29
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Политика
В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи
Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение, сообщила официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
Взгляд.ру 03:24
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Пандемия «сэкономила» более 1 млрд рублей нацпроекта «Культура»
Общая сумма средств, которые были переведены в резервный фонд правительства РФ, составляет 1 млрд 168 млн рублей.
Газета Культура 02:41
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56