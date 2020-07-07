Финансы
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть
Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество
ФСБ провела первую экспертизу по делу Сафронова еще в 2019 году
Первая датирована еще сентябрем 2019 года. Силовики могли специально дождаться, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу.
Компания 08:42
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Политика
Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым
После задержания Сафронова ряд СМИ потребовал проведения разбирательства по его делу в максимально прозрачном для общества режиме, так как это дело свидетельствует об усилении давления на журналистов.
РБК 06:00
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Армия и оружие
Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет
Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело 06:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Адвокат актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, пообещал сенсацию на суде.
Известия 11:36
Происшествия
Двадцати пяти петербуржцам грозит суд за отсутствие масок и перчаток
Как пояснили в объединенной пресс-службе городских судов, сотрудниками полиции вменяется гражданам нахождение без масок и перчаток в общественных местах.
Петербургский дневник 11:02
Общество
В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Российская газета 10:53
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Грудинин проиграл суд о взыскании с него 1 млрд рублей
Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о взыскании с главы «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина 1,066 миллиарда рублей по иску семи акционеров совхоза.
Компания 06 июля в 07:56
Шоу-бизнес
Певица Ёлка стала самым популярным артистом десятилетия на радио
Елизавета Иванцив, выступающая под творческим псевдонимом Ёлка, стала самым популярным артистом десятилетия по версии портала TopHit.
News.ru вчера в 21:32
Общество
СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:28
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 05 июля в 08:57
Общество
На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали Ксению Собчак
Ведомости вчера в 13:33
Происшествия
В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр
В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама".
Вести.Ru 09:06
Футбол
Чалов забил во втором матче РПЛ подряд
RT на русском 11:45