Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 9 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 9 июля

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