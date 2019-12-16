Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыОфициальный курс евро на 17 декабря вырос почти до 70 рублей

Центробанк установил официальный курс европейской и американской валют на вторник, 17 декабря. По сравнению с показателями выходных и понедельника евро прибавил в цене по отношению к рублю 8,23 копейки. За единицу европейской валюты предлагают давать 69,9431 рубля.
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Курсы доллара и евро на 18 декабря

Банки.ру00:00

Официальный курс евро на вторник вырос до 69,94 рубля

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Официальный курс евро на 17 декабря вырос почти до 70 рублей

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Рубль ослабится: эксперты дали неутешительный прогноз

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Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,77 рубля

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Банк России на 17 декабря повысил курс евро к рублю более чем на 8 копеек до 69.9431 руб., курс доллара США - более чем на 21 копейку до 63.7686 руб

АК&М16 декабря в 04:53

Курсы евро и доллара стремительно падают

Пенза-Прессвчера в 09:25
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Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет

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Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
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Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru 14:53
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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости вчера в 13:02
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Дни24 16:05
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
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Регистрация Дамьена: француз Ле Таллек хочет сыграть на Евро за Россию

С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 12:20
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Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Общество

Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей

В результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла зарплата учителей, и сейчас средняя зарплата превышает 115 000 рублей в месяц, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма вчера в 07:08
Политика

МИД Украины прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о транзите газа

Нынешний контракт на транзит газа между Украиной и Россией перестает действовать с 2020 года По словам Пристайко, он смотрит на эту ситуацию шире, в связи с чем допускает возможность того, что украинская сторона сможет договориться с российскими коллегами о транзите газа.
iReactor 17:39
Политика

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Монтеррея» и вышел в финал клубного ЧМ

Газета.Ru 14:24
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Новые Android-смартфоны в Турции могут лишиться сервисов Google

Поводом к лишению турецких устройств сервисов Google стало расследование антимонопольного органа, начатое в отношении компании в 2017 году после поступившей жалобы от «Яндекса».
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Авто

Возобновляются продажи Opel в России

Росбалт 16 декабря в 05:20
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК 12:24
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi

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Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
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Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
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По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
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РБК 11:21
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ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Происшествия

Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Газета.Ru 15:55
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В Великобритании разработали уникальный унитаз

Свободная Пресса 14:33
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