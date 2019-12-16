Центробанк установил официальный курс европейской и американской валют на вторник, 17 декабря. По сравнению с показателями выходных и понедельника евро прибавил в цене по отношению к рублю 8,23 копейки. За единицу европейской валюты предлагают давать 69,9431 рубля.

Официальный курс евро на 17 декабря вырос почти до 70 рублей

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