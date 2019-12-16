Финансы
Аргументы и ФактыОфициальный курс евро на 17 декабря вырос почти до 70 рублей
Центробанк установил официальный курс европейской и американской валют на вторник, 17 декабря. По сравнению с показателями выходных и понедельника евро прибавил в цене по отношению к рублю 8,23 копейки. За единицу европейской валюты предлагают давать 69,9431 рубля.
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Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Музыка
Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
Армия и оружие
Патрушев заявил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
Патрушев отметил, что конечной целью боевиков является формирование так называемого Великого Хорасана, охватывающего территории Афганистана и государств Центральной Азии.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Футбол
Регистрация Дамьена: француз Ле Таллек хочет сыграть на Евро за Россию
С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Общество
Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей
В результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла зарплата учителей, и сейчас средняя зарплата превышает 115 000 рублей в месяц, заявил в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о транзите газа
Нынешний контракт на транзит газа между Украиной и Россией перестает действовать с 2020 года По словам Пристайко, он смотрит на эту ситуацию шире, в связи с чем допускает возможность того, что украинская сторона сможет договориться с российскими коллегами о транзите газа.
Политика
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.
Технологии
Новые Android-смартфоны в Турции могут лишиться сервисов Google
Поводом к лишению турецких устройств сервисов Google стало расследование антимонопольного органа, начатое в отношении компании в 2017 году после поступившей жалобы от «Яндекса».
Авто
Возобновляются продажи Opel в России
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Киберспорт
В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов
Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Общество