Акции участников сделки после объявления условий переговоров сразу подорожали на Московской бирже: TCS Group Holding – на 7,5%, "Яндекса" – на 4%. "Яндекс", подтверждает, что обсуждает с TCS Group Holding PLC ("Тинькофф") возможное приобретение "Яндексом" 100% уставного капитала "Тинькофф".
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета», — говорится в указе президента.
Следователь по особо важным делам следственного управления ФСБ Александр Чабан опять отказался раскрыть суть обвинения бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.