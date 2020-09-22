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РИАМО
РИАМО

Официальный курс евро на 23 сентября составил 89,48 рубля

Официальный курс евро к рублю на 23 сентября уменьшился на 52,5 копейки, составив 89,4813 рубля, сообщает Газета.ru.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалт06:57
Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 22.09.20

Коммерсантъ17:42
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАСС06:20
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМ06:12
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

АК&М06:12
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ru06:21
Говорит Москва

ЦБ не зафиксировал повышения спроса на валюту среди россиян

Говорит Москвавчера в 03:52

«Яндекс» планирует купить TCS Group Тинькова за 5,5 миллиарда долларов

Акции участников сделки после объявления условий переговоров сразу подорожали на Московской бирже: TCS Group Holding – на 7,5%, "Яндекса" – на 4%. "Яндекс", подтверждает, что обсуждает с TCS Group Holding PLC ("Тинькофф") возможное приобретение "Яндексом" 100% уставного капитала "Тинькофф".
Вести.Ru13:16
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета», — говорится в указе президента.
Собака.ru05:36
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Следователь опять отказался раскрыть суть обвинения Ивана Сафронова

Следователь по особо важным делам следственного управления ФСБ Александр Чабан опять отказался раскрыть суть обвинения бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в разглашении государственной тайны.
Piter.tv07:12
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