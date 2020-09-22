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РИАМО
РИАМО

Официальный курс евро на 23 сентября составил 89,48 рубля

Официальный курс евро к рублю на 23 сентября уменьшился на 52,5 копейки, составив 89,4813 рубля, сообщает Газета.ru.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ вновь повысил официальный курс доллара, но опустил евро

Росбалт06:57
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Газета.Ru06:21
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 89,48 руб

ПРАЙМ06:12
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 23 сентября до 76,27 рубля

ТАСС06:20
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 23 сентября - 89.4813 руб

АК&М06:12
Коммерсантъ

Официальные курсы ЦБ России на 22.09.20

Коммерсантъ17:42
Говорит Москва

ЦБ не зафиксировал повышения спроса на валюту среди россиян

Говорит Москвавчера в 03:52

РФС признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным решение засчитать гол нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в матче восьмого тура чемпионата страны против екатеринбургского "Урала".
РФС признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»
Газета.Ru11:58
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Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные

Перемирие на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике дважды за сутки нарушили подразделения ВСУ, 22 сентября сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные
ИА Красная Весна02:25
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru08:51
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В Челябинске суд отправил бывшего ректора УралГУФК в колонию за взятки

Евгения Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима Центральный районный суд Челябинска сегодня вынес приговор по уголовному делу бывшего ректора ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры" (УралГУФК) Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой.
Правда УрФО10:37

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Исследования показали, что без витамина Е у эмбрионов рыбок неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, отвечающие за развитие нервной системы, а также снабжение нервными клетками всех органов рыбки.
Новый Век06:45
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАСС04:59
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