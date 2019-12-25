Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после существенного роста в предыдущие дни, когда спрос на рублевую ликвидность, в том числе, был обеспечен подготовкой к пику налоговых выплат месяца.
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