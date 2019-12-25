Финансы
ИнтерфаксРубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после существенного роста в предыдущие дни, когда спрос на рублевую ликвидность, в том числе, был обеспечен подготовкой к пику налоговых выплат месяца.
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По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно
Интересантвчера в 04:35
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Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
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Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.
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Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
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Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
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Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
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Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
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С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
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Бур миссии InSight вернулся в грунт
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.