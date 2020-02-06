Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля

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