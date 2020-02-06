Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Авто
Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок
Цена машины будет озвучена только после начала продаж. Не исключено, что обновленный автомобиль может появиться и на российском рынке.
Политика
Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор
Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Авто
В январе российский авторынок вырос на 2%
Политика
Польские госкомпании отказались от закупок угля в России
Польские государственные компании прекратят импортировать уголь из России.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Политика
Помпео: Украина потеряла Крым навсегда
В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
Авто
Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H
В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Здоровье
В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой
Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк
Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Происшествия
Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Происшествия
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Житель Ногинска пытался застрелить своего отца, но пенсионер выжил после как минимум 14 выстрелов в голову.
Армия и оружие
Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США
Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
Культура
Настя Рыбка снимется в реалити-шоу
Программа снималась на Филиппинах. Об участии в шоу сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала «ТВ-3».
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Политика
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.