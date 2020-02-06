Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,08 рубля

РИА Новости05:10

Официальный курс евро снизился на 66 копеек

Газета.Ru04:36

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,80 рубля

ПРАЙМ04:31

ЦБ: курс евро упал на 66 копеек

Телеканал 360°04:54

Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро — на 66 коп

Urbc.Ru04:58

Официальный курс доллара снизился на 38 копеек, евро — на 66 копеек

Банки.ру04:50

Банк России на 6 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 69.7443 руб., курс доллара США - на 26 копеек до 63.1742 руб

АК&Мвчера в 05:58
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Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
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Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК 05:37
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Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

RT на русском 05:51
Общество

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

РБК 06:25
Авто

Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок

Цена машины будет озвучена только после начала продаж. Не исключено, что обновленный автомобиль может появиться и на российском рынке.
Car.ru 04:29
Политика

Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор

Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 06:40
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Авто

В январе российский авторынок вырос на 2%

Тарантас Ньюс 06:39
Политика

Польские госкомпании отказались от закупок угля в России

Польские государственные компании прекратят импортировать уголь из России.
Известия 05:52
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК 05:15
Политика

Помпео: Украина потеряла Крым навсегда

В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
МонаВиста 04 февраля в 15:32
Авто

Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H

В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
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Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
РИА Новости вчера в 08:35
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Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
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Роскачество обнаружило в презервативах цинк

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:22
Политика

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
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Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
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Происшествия

В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель Ногинска пытался застрелить своего отца, но пенсионер выжил после как минимум 14 выстрелов в голову.
РИА Новости 05:41
Армия и оружие

Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.
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Культура

Настя Рыбка снимется в реалити-шоу

Программа снималась на Филиппинах. Об участии в шоу сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала «ТВ-3».
Рамблер 03:18
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Вести.Ru 06:17
Политика

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — сразу после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором изложил целый ряд предложений по повышению уровня жизни россиян.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 06:52
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