Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
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На выходные ЦБ снизил официальный курс евро до 80,27 рубля. А доллару добавил 35 копеек
Интересантвчера в 07:07
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Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru вчера в 18:05
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Общество
В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 00:06
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Гаджеты
У Samsung готова полностью виртуализированная сеть 5G RAN
Компания Samsung Electronics анонсировала новое полностью виртуализированное 5G-решение радиодоступа (vRAN), которое поможет операторам повысить эффективность, уменьшить затраты и упростить управление при развёртывании программной инфраструктуры сетей связи пятого поколения.
3DNews 01:00
Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
Политика
В Хабаровском крае обыски прошли у шестерых членов ЛДПР
Напомним, что ранее стало известно: вслед за Фургалом были задержаны депутаты Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
Кавказ Пост вчера в 04:08
Происшествия
Главу Кизлярского района Дагестана поместили под домашний арест
Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за дела о превышении полномочий.
Коммерсантъ 00:41
Политика
Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО
Как утверждает в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП.
РИА Новости вчера в 23:03
Кино
Состоялся релиз «Грейхаунда» с Томом Хэнксом и «Бессмертной гвардии» от Netflix
В сети состоялась премьера двух новых фильмов — военной драмы «Грейхаунд» и фантастического боевика «Бессмертная гвардия».
Игромания.ру вчера в 08:33
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Футбол
«Шеффилд» — «Челси». Прогноз: Жиру, Виллиан и Лэмпард не выйдут сухими из воды
Анализ и прогноз матча АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (11.07.2020) Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую.
Чемпионат вчера в 07:50
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия вчера в 22:12
Армия и оружие
Япония озвучила сроки создания истребителя нового поколения
В Воздушных силах самообороны Японии перспективный истребитель заменит F-2, выполненный на базе американского F-16 и принадлежащий к четвертому поколению.
Naked Science вчера в 04:49
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Конгресс США задался вопросом, считать ли Россию спонсором терроризма
По словам конгрессмена, идея в признании России страной-спонсором терроризма пришла ему после того, как в в The New York Times была опубликована статья, обвинявшая Россию в финансировании движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое должно было атаковать американские подразделения в Афганистане.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Футбол
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA
Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:05
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news вчера в 05:41
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Наука
Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор
Средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнениня.
Известия вчера в 23:23
Здоровье
В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.
ВОмске вчера в 07:39