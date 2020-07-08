Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
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Рубль вечером растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

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Рубль усилил падение к доллару и евро

РЕН ТВ07 июля в 03:15
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

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Ведомости вчера в 10:36
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

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Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 07 июля в 03:49
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

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ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Здоровье

«Тяжелых пациентов будет меньше»: когда ждать вторую волну коронавируса

Ничего не закончилось Начнем с данных ВОЗ. Хоть организация и предупреждает о второй волне, но, по ее данным, пока не закончилась и первая.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
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Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

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ГЛАС.RU вчера в 22:38
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

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Шоу-бизнес

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News.ru 07 июля в 21:32
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Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва 07 июля в 14:49
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

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Космос

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Экономика

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Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
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Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

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В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

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