Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
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Выплаты дивидендов «Лукойла» и «Газпрома» потянут рубль вниз

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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля

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На выходные ЦБ снизил официальный курс евро до 80,27 рубля. А доллару добавил 35 копеек

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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области

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Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
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Шоу-бизнес

В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru вчера в 05:19
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
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Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Футбол

Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире

На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
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Экономика

Три компании с потенциалом роста акций как минимум на 70%

Аналитик Марвин Фонг не оспаривает тот факт, что пандемия COVID-19 принесла убытки, поэтому неразумно надеяться на то, что рост прибыльности компании в первом квартале будет соответствовать темпам до COVID.
Financial One вчера в 11:07
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Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
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Шоу-бизнес

Водонаева одобрила роман Карпович и Прилучного

Экспресс газета 01:19
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК вчера в 02:48
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Авто

В Украине появится сверхмощный минивэн-вездеход

Украинские специалисты компании Pulsar Expo, офис которых расположен в Чехии, совместно со словацкой студией Werkemotion анонсировали выход нового сверхмощного внедорожного автобуса под названием Torsus Terrastorm.
32CARS.ru 09 июля в 13:51
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Общество

ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России

Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Иванове вчера в 00:23
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Космос

К Земле стремительно летит комета Neowise

Территория новостей 08 июля в 09:10
Здоровье

Коронавирус не отступает: главное в Сибири за неделю с 4 по 10 июля

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, по состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания.
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Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
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Здоровье

В Башкирии четыре ребёнка скончались от внебольничной пневмонии

От внебольничной пневмонии скончались 135 человек, в том числе четыре ребёнка, показатель летальности составил 0,6%. При этом республиканские данные по заболеваемости выше среднероссийских (517,61) на 4,3% и на 8,1% ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (587,35).
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Интернет

Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы за июнь

Самой популярной программой месяца у злоумышленников стал троян и инфостилер Agent Tesla/ его используют для похищения паролей Wi-Fi и получения учетных данных из Outlook.
РЕН ТВ 00:34
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В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса

В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru 09 июля в 06:35
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Кино

В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
Live24 08 июля в 04:58
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Киберспорт

Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2

Dota2.ru вчера в 20:55
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
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