Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг снизился на рубль

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