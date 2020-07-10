Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
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На выходные ЦБ снизил официальный курс евро до 80,27 рубля. А доллару добавил 35 копеек
Интересантвчера в 07:07
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru вчера в 05:19
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer вчера в 06:32
Экономика
Три компании с потенциалом роста акций как минимум на 70%
Аналитик Марвин Фонг не оспаривает тот факт, что пандемия COVID-19 принесла убытки, поэтому неразумно надеяться на то, что рост прибыльности компании в первом квартале будет соответствовать темпам до COVID.
Financial One вчера в 11:07
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Водонаева одобрила роман Карпович и Прилучного
Экспресс газета 01:19
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Авто
В Украине появится сверхмощный минивэн-вездеход
Украинские специалисты компании Pulsar Expo, офис которых расположен в Чехии, совместно со словацкой студией Werkemotion анонсировали выход нового сверхмощного внедорожного автобуса под названием Torsus Terrastorm.
32CARS.ru 09 июля в 13:51
Общество
ВОЗ допустила возврат ограничений из-за коронавируса в России
Мелита Вуйнович в интервью, предоставленном РИА Новости, сообщила о возможном возврате ограничений, введенных ранее с целью препятствования распространению коронавирусной инфекции в России.
SMINEWS в Иванове вчера в 00:23
Космос
К Земле стремительно летит комета Neowise
Территория новостей 08 июля в 09:10
Здоровье
Коронавирус не отступает: главное в Сибири за неделю с 4 по 10 июля
Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, по состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания.
ИА Хакасия вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com вчера в 04:14
Здоровье
В Башкирии четыре ребёнка скончались от внебольничной пневмонии
От внебольничной пневмонии скончались 135 человек, в том числе четыре ребёнка, показатель летальности составил 0,6%. При этом республиканские данные по заболеваемости выше среднероссийских (517,61) на 4,3% и на 8,1% ниже показателей по Приволжскому федеральному округу (587,35).
UfacityNews.ru 00:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Интернет
Эксперты назвали самые популярные в мире вредоносные программы за июнь
Самой популярной программой месяца у злоумышленников стал троян и инфостилер Agent Tesla/ его используют для похищения паролей Wi-Fi и получения учетных данных из Outlook.
РЕН ТВ 00:34
Здоровье
В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса
В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru 09 июля в 06:35
Кино
В Петербурге стартовали съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»
Съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге.
Live24 08 июля в 04:58
Киберспорт
Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2
Dota2.ru вчера в 20:55
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25