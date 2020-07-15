Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
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Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20

Рубль умеренно снижается к доллару и евро, сократив большую часть дневных потерь

ПРАЙМвчера в 14:31

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 руб

ТАССвчера в 03:18

Курс евро вырос до 80,8 рубля

Газета.Ruвчера в 06:02

Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро подорожал на 22

Банки.рувчера в 05:50

Российская валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 07:23

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Общество

Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом

«Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.
Lenta.ru 04:51
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Кино

Отложенные из-за коронавируса съемки сериала с Хабенским начнутся в Твери

О съемках сериала в Твери стало известно еще в январе 2020 года, предполагалось, что они начнутся в апреле в Морозовском городке - историческом квартале постройки середины XIX века.
Афанасий-бизнес 03:22
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
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Политика

МИД Польши назвал актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента

Новый Калининград В польском МИД назвали розыгрыш переизбранного президента пранкерами актом дезинформации российских властей.
Новый Калининград.Ru 04:28
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Происшествия

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Общество

Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
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Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
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Политика

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Известия 04:13
Экономика

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка.
Известия 01:20
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Армия и оружие

Россия возобновила патрулирование проблемных регионов Сирии

Патрулирование в сирийской провинции Ракка провело подразделение российской военной полиции 15 июля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 10:29
Армия и оружие

В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана

Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Здоровье

В Омской области зарегистрировано еще 117 случаев коронавируса

В Омской области за последние сутки выявлены 117 человек с коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 02:58
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Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
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Происшествия

В Шереметьево обнаружили в посылках из США более 12 кг наркотиков

Работники российской таможни в Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках, прибывших из США.
РЕН ТВ 04:43
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем

Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
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Кино

Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы

Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском вчера в 09:30
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Политика

Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата

Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
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Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Экономика

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

В Москве к концу 2020 года в торговых центрах могут опустеть до 8-10% торговых площадей, прогнозируют аналитики компании JLL.
Интерфакс 04:05
Космос

NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продлило контракт с компанией Boeing, в рамках которого корпорация продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до сентября 2024 года.
Российская газета 01:24
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия вчера в 16:30
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Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
158
Экономика

ЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России

Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России.
EastRussia вчера в 23:44
195
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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