Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество
Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом
«Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.
Lenta.ru 04:51
Кино
Отложенные из-за коронавируса съемки сериала с Хабенским начнутся в Твери
О съемках сериала в Твери стало известно еще в январе 2020 года, предполагалось, что они начнутся в апреле в Морозовском городке - историческом квартале постройки середины XIX века.
Афанасий-бизнес 03:22
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента
Новый Калининград В польском МИД назвали розыгрыш переизбранного президента пранкерами актом дезинформации российских властей.
Новый Калининград.Ru 04:28
Происшествия
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Экономика
Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции
Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка.
Известия 01:20
Армия и оружие
Россия возобновила патрулирование проблемных регионов Сирии
Патрулирование в сирийской провинции Ракка провело подразделение российской военной полиции 15 июля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 10:29
Армия и оружие
В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана
Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Здоровье
В Омской области зарегистрировано еще 117 случаев коронавируса
В Омской области за последние сутки выявлены 117 человек с коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 02:58
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Происшествия
В Шереметьево обнаружили в посылках из США более 12 кг наркотиков
Работники российской таможни в Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках, прибывших из США.
РЕН ТВ 04:43
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем
Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском вчера в 09:30
Политика
Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата
Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Экономика
В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах
В Москве к концу 2020 года в торговых центрах могут опустеть до 8-10% торговых площадей, прогнозируют аналитики компании JLL.
Интерфакс 04:05
Космос
NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продлило контракт с компанией Boeing, в рамках которого корпорация продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до сентября 2024 года.
Российская газета 01:24
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Экономика
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Экономика
ЦБ: цены на товары и услуги вырастут в России
Временное повышение цен на товары и услуги прогнозирует Центральный банк России.
EastRussia вчера в 23:44
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04