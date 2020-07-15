Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс евро составил 80,8 рубля

Москва 24вчера в 06:49

Курс евро вырос до 80,8 рубля

Газета.Ruвчера в 06:02

Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля

ПРАЙМвчера в 05:26

ЦБ РФ понизил курс доллара на 16 июля до 70,8 руб

ТАССвчера в 05:26

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

Росбалтвчера в 03:50

Курс доллар снизился на открытии торгов

News.ruвчера в 03:19

Курс доллара: назван курс на июль-август

Рамблервчера в 02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

iReactor 03:25
58
Шоу-бизнес

«Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа

Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.
Слово и Дело 06:29
Энергетика

ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
2,3K
Политика

Силовики Белоруссии предотвратят массовые беспорядки

Главная задача - не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.
Ридус 16:11
Общество

В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки

Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
17
Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
26
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
271
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
4,1K
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
2,2K
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
333
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
12
Общество

Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса

Акции компании Twitter на американской бирже Nasdaq упали почти на 4,5% после массового взлома аккаунтов этой социальной сети 15 июля.
ИА Красная Весна 02:48
135
Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
1,4K
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
76
Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс 13:47
9
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
3
Политика

Германия обвинила Россию в агрессии

Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.
URA.Ru 15:29
5
Экономика

Минфин Украины заявил об исчерпании фонда для борьбы с коронавирусом

13 апреля Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией на сумму 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд).
ТАСС 11:06
1
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
104
Общество

Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе

Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ вчера в 08:44
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
4
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
11
Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Политика

США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
1,2K
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
10
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
1,4K
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
75
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
2
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Футбол

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное