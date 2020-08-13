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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,6067 руб

Финмаркет01:01
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газетавчера в 06:33
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56
РИАМО

Курс евро резко повысился

РИАМОвчера в 06:51
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 1 рубль 8 копеек

Банки.рувчера в 06:30
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ruвчера в 05:55
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28

Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.ру11 августа в 03:00
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Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Токио, 14 августа 2020, 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM23:45

В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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На севере Крыма пьяный водитель сбил троих детей

Находившийся в нетрезвом состоянии водитель двигался со стороны полевой автодороги Светлое-Новосельцево в направлении автодороги Азовское-Любимовка и наехал на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и въехал в трех несовершеннолетних пешеходов 2010, 2016 и 2018 годов рождения.
Российская газета02:09

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек

Власти Приморского края с 14 августа разрешили проводить экскурсии группам до 40 человек, а также сделали исключение в запрете на развлекательные мероприятия для проведения международного дальневосточного фестиваля "Мариинский".
ТАСС01:14

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Другими словами, сотрудники ГИБДД имеют право выписать предупреждение, штраф и потребовать устранения неисправности на месте, то есть произвести демонтаж незаконно установленного аксессуара (багажник, фаркопа и т.д.). Нововведение не затронет штатных багажников, изготовленных автопроизводителем или поставщиком комплектующих.
32CARS.ruвчера в 07:00
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