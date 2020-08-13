ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Другими словами, сотрудники ГИБДД имеют право выписать предупреждение, штраф и потребовать устранения неисправности на месте, то есть произвести демонтаж незаконно установленного аксессуара (багажник, фаркопа и т.д.). Нововведение не затронет штатных багажников, изготовленных автопроизводителем или поставщиком комплектующих.