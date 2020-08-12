Официальный курс евро на четверг вырос до 85,96 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,14 копейки — до 85,956 рубля, курс доллара увеличился на 8,29 копейки — до 73,2351 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Официальный курс евро на четверг увеличился до 85,96 рубля, доллар подрос на 8 копеек
Интересантвчера в 07:43