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Официальный курс евро на четверг вырос до 85,96 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,14 копейки — до 85,956 рубля, курс доллара увеличился на 8,29 копейки — до 73,2351 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 13 августа

Банки.ру01:00
Телеканал 360°

Курс валют на 13 августа: доллар и евро подорожают

Телеканал 360°вчера в 11:09
Интересант

Официальный курс евро на четверг увеличился до 85,96 рубля, доллар подрос на 8 копеек

Интересантвчера в 07:43
Росбалт

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалтвчера в 07:54
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос до 85,96 рубля

Газета.Ruвчера в 07:45
Экономика сегодня

Центробанк понизил курс рубля к доллару и евро на 13 августа

Экономика сегоднявчера в 08:47
ПРАЙМ

Официальный курс евро на четверг вырос до 85,96 рубля

ПРАЙМвчера в 07:40

Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании

Ранее глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА Новости, что ее коллега Чернышевский прибег к непарламентским выражениям на заседании профильной рабочей группы, поддавшись на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, ставших безосновательно обвинять ЕР в развале авиазавода в Саратове.
РИА Новости04:10
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«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru03:34

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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«Воины света победят Дарта Вейдера». Михалок приехал в Одессу и высказался о событиях в Белоруссии

Лидер группы "Ляпис 98" Сергей Михалок впервые дал оценку белорусским протестам на концерте в Одессе 12 августа, сообщает портал Depo.ua Фронтмен группы "Ляпис 98" и экс-лидер "Ляписа Трубецкого", по мнению поклонников, слишком долго хранил молчание о ситуации в Белоруссии.
Украина.ру03:21

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
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