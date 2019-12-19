Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Уточняется, что российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти.
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Банк России опустил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:30

Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,78 рубля

ТАСС16 декабря в 02:09

Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля

РИА Новости05:53

Рубль вечером продолжает подрастать к доллару и евро, не обращая внимания на новые санкции против РФ

Финмаркет11:35

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:20

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Интерфакс02:42
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

В ФСБ сообщили о нейтрализации подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается, сообщили в Федеральной службе безопасности России в четверг, 19 декабря.
Известия 11:14
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Хоккей

Овечкин стал третьим в списке 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ по версии ESPN

Американское издание ESPN составило список 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат 11:30
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Политика

Началась большая пресс-конференция Путина

В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина.
Lenta.ru 04:07
Политика

Путин: Донбасс порожняк не гонит

"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
Политика

Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

РИА Новости 05:10
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Армия и оружие

ПНС Ливии приняло предложение Турции о военной помощи, сообщили СМИ

Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
РИА Новости 10:27
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Политика

Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину

Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
RT на русском 10:52
Политика

Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан.
Lenta.ru 09:26
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев рядовой Шамсутдинов признан потерпевшим

НДН.инфо 17 декабря в 23:13
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Общество

Михаил Исаев усомнился в данных опроса о жизни в Саратове

Михаил Исаев усомнился в озвученных данных социологического исследования. Сам опрос среди горожан проводился сотрудниками мэрии.
Саратов 24 11:58
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
ToDay News Ufa 01:18
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

ТАСС 08:55
Общество

Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых оплачиваемых блогеров YouTube по версии журнала Forbes, сообщает РБК.
Общественное телевидение России вчера в 13:05
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Гаджеты

Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
The GEEK 02:09
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Политика

Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Известия 08:41
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
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