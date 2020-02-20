Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 февраля до 63,74 рубля
Банк России установил на 21 февраля официальный курс доллара на уровне 63,7413 рубля, что на 5,4 копейки выше предыдущего показателя.
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Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов
Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.
Шоу-бизнес
Скончалась мать актрисы Любови Полищук
Мать актрисы Любови Полищук Ольга скончалась в пятницу, 21 февраля, в возрасте 91 года.
Энергетика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
Происшествия
Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы
Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
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Здоровье
Американские ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина
Ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который одним из первых обнаружил, что аспирин оказывает положительное влияние на состояние людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, дали уточненные рекомендации по применению данного лекарственного средства.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Политика
Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку
Двое заместителей генпрокурора России Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Футбол
«Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы
Лондонский «Арсенал» в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0.
Армия и оружие
Российские ВКС ударили по террористам в Идлибе
Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов в сирийском Идлибе.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
Авто
Volkswagen интригует тизером «заряженного» Golf GTI
На мотор-шоу в Женеве немцы хотят представить два варианта «горячего» Volkswagen Golf восьмого поколения — с бензиновым и дизельным моторами.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»
Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита».
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.
Авто
Назвали первые признаки износа ремня ГРМ
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали основные признаки, указывающие на износ ремня ГРМ.
Автоспорт
Валттери Боттас лидирует с отрывом 1,3 секунды на тестах в Барселоне
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал первым, кто вышел из 1.16 на предсезонных тестах в Барселоне.
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Культура
В Москве умер актер Николай Тонский
В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Политика
Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Общество
Снявшихся в клипе Линдеманна девушек затравили в соцсетях
Недавно Telegram-канал «Двач» опубликовал имена девушек и их ссылки на аккаунты в соцсетях, которые снимались в порно-клипе немецкой рок-группы.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится
Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.