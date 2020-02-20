Банк России установил на 21 февраля официальный курс доллара на уровне 63,7413 рубля, что на 5,4 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 21 февраля до 63,74 рубля

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Армия и оружие США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

Шоу-бизнес Скончалась мать актрисы Любови Полищук Мать актрисы Любови Полищук Ольга скончалась в пятницу, 21 февраля, в возрасте 91 года.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Здоровье Американские ученые дали рекомендации по правильному приему аспирина Ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который одним из первых обнаружил, что аспирин оказывает положительное влияние на состояние людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, дали уточненные рекомендации по применению данного лекарственного средства.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.

Авто Volkswagen интригует тизером «заряженного» Golf GTI На мотор-шоу в Женеве немцы хотят представить два варианта «горячего» Volkswagen Golf восьмого поколения — с бензиновым и дизельным моторами.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Общество Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия» Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.

Гаджеты Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».