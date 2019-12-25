Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
Политика
Песков рассказал, как Путин встречает Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Здоровье
Назван самый эффективный способ продлить жизнь
Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Хоккей
Швеция в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Религия
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
Фигурное катание
Навка: Поражена талантом Загитовой
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Армения получит современные вооружения в 2022-2023 годах
Армения предприняла конкретные шаги для приобретения новых современных вооружений в 2022-2023 годах, сказал начальник Генштаба Армении Артак Давтян на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности закупки ЗРК С-400.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Армия и оружие
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Происшествия
Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
Семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, которая несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве после избиения тетей, 25 декабря выписали из больницы.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Шоу-бизнес
Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.