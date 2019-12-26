Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Происшествия Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.

Единоборства Александр Емельяненко принял вызов Кадырова Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

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Политика Пушилин назвал «вбросом» сообщения об отмене соцвыплат лицам без паспортов ДНР или России Как отмечает Донецкое агентство новостей (ДАН), прошедшей осенью в интернете распространились слухи о том, что с 2020 года пенсии и социальные выплаты якобы смогут получать только жители ДНР, оформившие паспорта республики или России.

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