Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

Интересант04:35

ОБЗОР – Рубль вечером корректируется вниз после прохождения пика налогового периода

ПРАЙМ13:24

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости04:51

ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

ТАСС04:40

Доллар и евро подорожают завтра

Телеканал 360°05:40

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:00

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 61,76 рубля

Банки.ру03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество

В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек

SM News 14:16
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс 13:35
Экономика

АФК «Система» полностью вышла из капитала МТС Банка

ПАО АФК "Система" продала 4,5% акций МТС Банка за 1,4 млрд рублей компании Mobile TeleSystems B.V, "дочке" ПАО "МТС".
DP.RU 13:19
Политика

Путин посетил балет в Большом театре

Газета.Ru 13:35
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов Кадырова

Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 14:05
Происшествия

В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии

Все погибшие и пострадавшие при опрокидывании рейсового автобуса в Липецкой области являются гражданами Грузии, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 12:04
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020

RT на русском 11:51
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

BFM.ru 07:38
Политика

В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Российская газета 14:11
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru 10:01
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ.
Sportbox.RU 14:22
Экономика

Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства

«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
Новостной фронт 12:52
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Газета.Ru 08:07
Политика

Пушилин назвал «вбросом» сообщения об отмене соцвыплат лицам без паспортов ДНР или России

Как отмечает Донецкое агентство новостей (ДАН), прошедшей осенью в интернете распространились слухи о том, что с 2020 года пенсии и социальные выплаты якобы смогут получать только жители ДНР, оформившие паспорта республики или России.
ТАСС 13:29
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Хоккей

Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»

В следующих матчах регулярного чемпионата рижское «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», а «Металлург» 29 декабря примет московское «Динамо».
ProstoProSport 12:11
Кино

Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»

Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Игромания.ру 13:45
Происшествия

Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Газета.Ru 13:02
Общество

Самый роскошный жилой дом России обнаружили на Рублевке

Уралинформбюро 07:20
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Милан» и одержал третью победу кряду

Советский спорт 14:07
Происшествия

Граждане России не пострадали при сходе снежных лавин в Австрии

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
REGNUM 13:03
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Российская газета вчера в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное