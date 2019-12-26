Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Экономика
АФК «Система» полностью вышла из капитала МТС Банка
ПАО АФК "Система" продала 4,5% акций МТС Банка за 1,4 млрд рублей компании Mobile TeleSystems B.V, "дочке" ПАО "МТС".
Политика
Путин посетил балет в Большом театре
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов Кадырова
Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии
Все погибшие и пострадавшие при опрокидывании рейсового автобуса в Липецкой области являются гражданами Грузии, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура АПЛ.
Экономика
Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства
«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Политика
«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»
Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Политика
Пушилин назвал «вбросом» сообщения об отмене соцвыплат лицам без паспортов ДНР или России
Как отмечает Донецкое агентство новостей (ДАН), прошедшей осенью в интернете распространились слухи о том, что с 2020 года пенсии и социальные выплаты якобы смогут получать только жители ДНР, оформившие паспорта республики или России.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Хоккей
Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В следующих матчах регулярного чемпионата рижское «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», а «Металлург» 29 декабря примет московское «Динамо».
Кино
Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»
Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Происшествия
Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой
В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Общество
Самый роскошный жилой дом России обнаружили на Рублевке
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан» и одержал третью победу кряду
Происшествия
Граждане России не пострадали при сходе снежных лавин в Австрии
Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.