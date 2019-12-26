Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
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ОБЗОР – Рубль вечером корректируется вниз после прохождения пика налогового периода

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По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

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Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости04:51

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:14

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
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Трамп захотел найти замену Помпео

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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким театрального режиссера Галины Волчек в связи с ее смертью.
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Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
Газета.Ru 15:00
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Разведку у российских границ вели за неделю 34 летательных аппарата

У границ России за неделю заметили 34 летательных аппарата, которые вели разведку.
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В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

Газета.Ru 16:55
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Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
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«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Газета.Ru 16:59
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Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.
RT на русском 17:07
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В Абакане горит торговый павильон

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Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

RT на русском 15:05
Политика

В Черногории протестующие заблокировали туристические города

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Российская газета 16:40
Армия и оружие

Пентагон обещает следить за совместными учениями России, Китая и Ирана

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Армия и оружие

Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3

У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
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Власти назвали условие допуска независимых производителей к экспорту газа

«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.
РБК 15:18
Кино

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
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Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
РИА Новости 05:17
Космос

«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны

Российская газета 15:04
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
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Технологии

Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Известия 14:00
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.
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Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)

Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
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Гаджеты

Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад

Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Игромания.ру 13:00
Кино

Киносборы-2019: концерт Пугачевой подбил «Т-34»

Вышедший год назад фильм «Т-34» занял третье место по кассовым сборам в России, второе место по числу зрителей и первое – по средним сборам за один киносеанс (13.296 руб.).
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Высоту орбиты МКС поднимут почти на два километра

Высоту орбиты МКС в пятницу увеличат почти на два километра с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13».
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Димитрис Итудис: победили «Милан», не показав лучшей игры

Вести.Ru 16:35
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Экономика

Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства

«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
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Экспедиция Газпром нефти подтвердила рост популяции серых китов в Охотском море

Итогами мониторинга Газпром нефть поделилась 26 декабря 2019 г. Экологический мониторинг серых китов в Охотском море является частью совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на о. Сахалин, с участием экспертов из ведущих российских НИИ.
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Кадыров прокомментировал обещанный бой с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подготовке к бою с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Известия 13:18
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