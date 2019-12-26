Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

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