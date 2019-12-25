Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Общество
Неизвестные подожгли могилу Децла
На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
Политика
Путин сказал Нетаньяху, что спасло от войны Россию и Израиль
В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин признался, что, если бы в Израиле был другой премьер между странами началась бы война.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Общество
Первый двухэтажный поезд отправился из Симферополя в Москву
Первый двухэтажный поезд, который прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился в обратный рейс, сообщает ТАСС.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Футбол
Артета: «„Арсенал“ сыграл даже лучше, чем я ожидал»
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о своем дебютном матче в качестве наставника "канониров":Многое мне сегодня понравилось.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Общество
В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек
Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Поккой
«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Авто
Bugatti Chiron получило специальное издание в единственном экземпляре
Компания Bugatti представила уникальный Chiron, собранный в единственном экземпляре при участии модного дома Hermès.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Фигурное катание
Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд на чемпионате России
Тарасова и Морозов безошибочно исполнили "Болеро" и набрали 83,91 балла, превзойдя мировой рекорд, который был установлен китайской парой Суй Вэньцзин - Хань Цун на этапе Гран-при в Саппоро (81,27 балла) в ноябре.
Здоровье
В главной детской больнице Башкирии закончили капитальный ремонт
В Уфе завершается капитальный ремонт хирургического корпуса главной детской больницы Башкирии – ГУЗ РДКБ.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.