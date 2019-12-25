Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
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Курсы доллара и евро на 26 декабря

Банки.ру00:00

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 27 декабря 2019 года

9111.ru09:49

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru04:57

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Доллар и евро подорожают завтра

Телеканал 360°05:40

ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

ТАСС04:40

Курс евро вырос до 68,5 рубля

Аргументы и Факты06:37
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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Газета.Ru 03:45
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

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Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
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Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США в отношении СП-2

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В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

Экс-чиновника и предпринимателей обвиняют в хищении более 18 миллионов рублей, выделенных по муниципальным контрактам для комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево и сети водоснабжения в селе Верхозино Шадринского района.
Российская газета 01:40
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
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В Екатеринбурге за год больше 300 детей заболели коклюшем. Врачи предлагают делать вторую прививку

По мнению эпидемиологов, наилучший иммунитет после прививок против коклюша обеспечен для детей в первые два года жизни.
Екатеринбург Онлайн 06:00
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

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«Газпрому» построят яхт-клуб за 27 миллиардов рублей

По информации издания, стоимость работ составит порядка 27 миллиардов рублей.
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
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Рубль уступил украинской гривне

За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
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Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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Поклонники легендарного певца Майкла Джексона, умершего в 2009 году, попросили его двойника Серхио Кортеса пройти ДНК-тест из-за сильной схожести Серхио с Джексоном.
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Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%. Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).
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Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:40
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Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии - канцелярия израильского премьера.
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В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз

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Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
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К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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