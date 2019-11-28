Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 70,57 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 13,49 копейки - до 70,5747 рубля, курс доллара увеличился на 12,83 копейки - до 64,1005 рубля, следует из данных Банка России.
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Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
Финмаркет29 ноября в 08:41
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Космос
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.
Происшествия
По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты
Новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.
Политика
Соловьев и Познер поспорили из-за Путина
Журналисты Владимир Соловьев и Владимир Познер поспорили о будущем российского телевидения после слов Путина об «ахинее», которую несут ТВ-эксперты.
Гаджеты
Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден
Общество
Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции
Шоу-бизнес
Семенович сообщила о своей болезни
В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.
Авто
Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря
В России назвали основные изменения законов и ПДД для автомобилистов с 1 декабря.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Общество
Расширен список сильнодействующих препаратов
С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о болезни супруги
Стало известно, что 64-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева, серьезно больна.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Гаджеты
AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров
В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Спорт
Лыжница Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке
Россиянка Наталья Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.