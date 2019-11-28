Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на пятницу вырос до 70,57 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 13,49 копейки - до 70,5747 рубля, курс доллара увеличился на 12,83 копейки - до 64,1005 рубля, следует из данных Банка России.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском29 ноября в 02:01

Официальный курс евро на выходные снизился до 70,55 рубля

РИА Новости29 ноября в 05:09

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Финмаркет29 ноября в 08:41

Рубль подешевел к бивалютной корзине на негативе с внешних рынков

Интерфакс28 ноября в 11:45

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру29 ноября в 02:12

Курс доллара: у рубля не было шансов завершить неделю в плюсе

Expert.ruвчера в 02:24

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.ру29 ноября в 11:20
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Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
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Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС

Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.
Lenta.ru 05:16
Происшествия

По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты

Новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.
Lenta.ru 05:36
Политика

Соловьев и Познер поспорили из-за Путина

Журналисты Владимир Соловьев и Владимир Познер поспорили о будущем российского телевидения после слов Путина об «ахинее», которую несут ТВ-эксперты.
Рамблер 04:05
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Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден

iXBT.com 00:34
Происшествия

Первому замглавы свердловского управления СКР избирают меру пресечения

REGNUM 02:15
Общество

Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.
РИА Новости вчера в 17:38
Армия и оружие

Появилось видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

Профиль 28 ноября в 10:34
Шоу-бизнес

Семенович сообщила о своей болезни

В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.
ФАН вчера в 22:28
Авто

Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря

В России назвали основные изменения законов и ПДД для автомобилистов с 1 декабря.
Автоновости дня 29 ноября в 16:51
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век вчера в 08:54
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Футбол

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Чемпионат 01:41
Общество

Расширен список сильнодействующих препаратов

С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены.
Коммерсантъ 01:10
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС вчера в 03:22
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 26 ноября в 07:02
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera 28 ноября в 10:48
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Армия и оружие

Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке

Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Московский Комсомолец 28 ноября в 06:11
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев рассказал о болезни супруги

Стало известно, что 64-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева, серьезно больна.
Наша версия 28 ноября в 07:38
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru 29 ноября в 09:56
Гаджеты

AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Computerworld Россия 28 ноября в 01:57
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Lenta.ru 29 ноября в 06:29
Спорт

Лыжница Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке

Россиянка Наталья Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
RT на русском 05:14
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью

Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
StarHit.ru вчера в 08:00
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