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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

ПРАЙМ05:49
РИАМО

Курс евро резко повысился

РИАМО06:51
Интересант

Официальный курс евро на пятницу превысил 87 рублей. Доллар вырос на 37 копеек

Интересант06:00
Profinance.ru

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:57
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
Дума ТВ

Курс евро резко повысился

Дума ТВ03:43

МИД опроверг публикацию NYT о разговоре Лаврова и Помпео по талибам

Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по вопросу о талибах («Талибан» – запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.ру10:16
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Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
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Судья Кайперс не будет наказан за переписку со Слуцким

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не планирует применять какие-либо санкции к судье Бьорну Кайперсу за высказывания о работе арбитра Сергея Иванова в матче чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» (0:2).
Metaratings09:59

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
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