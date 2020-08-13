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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газетавчера в 06:33
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56
Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос относительно доллара

Телеканал 360°вчера в 04:42
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 1 рубль 8 копеек

Банки.рувчера в 06:30
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ruвчера в 05:55
РИАМО

Курс евро резко повысился

РИАМОвчера в 06:51

Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай

На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы Еще у одного местного жителя подозревают болезнь С начала 2020 года чумные эпизоотии выявили на пяти участках, но наибольшее беспокойство у специалистов вызывает именно вспышка на плато Укок.
Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай
АМИТЕЛ22:00

Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ruвчера в 16:40

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,1K

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,2K

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
1,2K

В МФТИ придумали тест на спин-долинность

Ожидается, что спин-долинные полуметаллы могут пропускать поляризованный ток, несущий дополнительную информацию, закодированную в их квантовых свойствах (спина и долинного индекса).
Naked Scienceвчера в 05:56

Барнаульского ветерана морской пехоты хотят привлечь к ответственности за шествие к мемориалу в день ВМФ

Предполагаемого организатора возложения цветов к мемориалу по случаю Дня военно-морского флота, которое состоялось 26 июля в Барнауле, могут привлечь к ответственности за проведение несанкционированного мероприятия в период пандемии коронавируса.
Банкфаксвчера в 07:01

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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