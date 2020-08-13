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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 1 рубль 8 копеек

Банки.ру06:30
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
Profinance.ru

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:57
Интересант

Официальный курс евро на пятницу превысил 87 рублей. Доллар вырос на 37 копеек

Интересант06:00
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

ПРАЙМ05:49
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 13 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Перенджиев: США намерены модернизировать ядерное оружие в 2020 году

В беседе с корреспондентом iReactor Перенджиев рассказал, в чем причина заявления американского генерала Джона Хайтена, который призвал создать ядерное оружие малой мощности, чтобы в случае чего "сдержать" Москву.
Политическая Экспертиза10:30
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Задержанному за взятку замглавы Колпино грозит до 12 лет заключения

Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.
REGNUM04:51
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