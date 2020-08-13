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Газета.Ru
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,04 рубля

Официальный курс евро на 14 августа увеличился на 1,08 рубля и составил 87,0399 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России. Курс доллара вырос на 37,2 копейки и достиг 73,6067 рубля.В источнике
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ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
Газета.Ru

Официальный курс евро составил 87,04 рубля

Газета.Ru05:55
Свободная Пресса

Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении рубля

Свободная Пресса06:13
Экономика сегодня

ЦБ повысил курс евро до 87 рублей

Экономика сегодня06:00
Банки.ру

Курсы доллара и евро на 13 августа

Банки.ру01:00
Телеканал 360°

Курс валют на 13 августа: доллар и евро подорожают

Телеканал 360°вчера в 11:09
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 13 августа

9111.ruвчера в 08:02

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Говорит Москва06:11
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в десять миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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На смену Хью Джекману: Шайю ЛаБафа представили в образе Росомахи

Джекман играл Росомаху с 2000 по 2017 год, и, в отличие от других популярных героев, таких как Бэтмен или Человек-паук, первая в истории перезагрузка Логана явно будет восприниматься фанатами настороженно.
Popcornnews.ru04:15
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