Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газета06:33
Телеканал 360°

Курс валют на 13 августа: доллар и евро подорожают

Телеканал 360°вчера в 11:09
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 1 рубль 8 копеек

Банки.ру06:30
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
РИАМО

Курс евро резко повысился

РИАМО06:51

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
556

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:38
7

Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу" В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ22:44
4,6K

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
209

Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи

Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
RT на русском07:22
1

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
1,5K