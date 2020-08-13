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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ruвчера в 05:55
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 37 копеек, евро — на 1 рубль 8 копеек

Банки.рувчера в 06:30
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газетавчера в 06:33
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

ПРАЙМвчера в 05:49
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 августа в размере 73,6067 руб

Финмаркетвчера в 05:40
Дума ТВ

Курс евро резко повысился

Дума ТВвчера в 03:43

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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В Польше признали мощь российского Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.
Lenta.ru17:16

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Разработчик опубликовал системные требования Marvel’s Avengers

Новая игра про «Мстителей» запустится почти на каждом современном компьютере: разработчик игры из компании Square Enix опубликовал системные требования Marvel's Avengers, которые оказались более чем щадящие.
Чемпионатвчера в 05:08
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