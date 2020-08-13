Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газета06:33
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 августа в размере 73,6067 руб

Финмаркет05:40
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 1 руб. 8 коп

Urbc.Ru06:44
АК&М

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 августа в размере 87.0399 руб

АК&М06:12
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55

Суд арестовал обвиняемого в получении взятки замглавы Колпино

Сегодня, 13 августа, в Колпинском районном суде избрали меру пресечения задержанному заместителю главы администрации Колпинского района Алексею Жукову, обвиняемому в получении взятки, передаёт корреспондент 78.ru.
Суд арестовал обвиняемого в получении взятки замглавы Колпино
78.ru11:08
88

Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
66

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газета13:17
124

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
98

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
213

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
4,7K

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
4

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух в связи с приближением к российской границе над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon, 13 августа сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
ИА Красная Весна12:40
454

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
74