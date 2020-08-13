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ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газета06:33
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
ИА Красная Весна

ЦБ РФ установил курс доллара на 14 августа — 73,61 рубля

ИА Красная Весна06:41
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 августа в размере 73,6067 руб

Финмаркет05:40
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
Дума ТВ

Курс евро резко повысился

Дума ТВ03:43

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Ведомости08:54
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Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина против геморрагической лихорадки Эболы была создана в течение 15 месяцев, а вакцина от коронавирусной инфекции — в течение 5 месяцев.
Нагатино-Садовники05:12
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Сотрудник МИА «Россия сегодня» стал дипломантом конкурса СЖР

Начальник отдела "Армия и силовые структуры" редакции сайта ria.ru Андрей Станавов стал дипломантом в основной номинации всероссийского конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2020 года, списки опубликованы на официальном сайте СЖР.
РИА Новости08:26