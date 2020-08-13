МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.