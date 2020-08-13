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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28
ИА Красная Весна

ЦБ РФ установил курс доллара на 14 августа — 73,61 рубля

ИА Красная Веснавчера в 06:41
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газетавчера в 06:33
РИАМО

Курс евро резко повысился

РИАМОвчера в 06:51
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 14 августа до 73,61 рубля

Аргументы и Фактывчера в 07:23
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ruвчера в 05:55
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56

Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»

Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»
Киноафиша России12 августа в 07:24
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.comвчера в 04:30