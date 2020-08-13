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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 августа в размере 73,6067 руб

Финмаркет05:40
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газета06:33
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
ИА Красная Весна

ЦБ РФ установил курс доллара на 14 августа — 73,61 рубля

ИА Красная Весна06:41
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
Дума ТВ

Курс евро резко повысился

Дума ТВ03:43

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Железнодорожную станцию «заминировали» на севере Москвы

Ранее сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 11 районных и первого кассационного суда в Москве.
ТАСС06:51
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В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:07

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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