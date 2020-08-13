Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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