Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
РИАМО

Курс евро резко повысился

РИАМО06:51
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газета06:33
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 августа в размере 73,6067 руб

Финмаркет05:40
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на 14 августа до 73,61 рубля

Аргументы и Факты07:23
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56

Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Дону10:11
13

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газета13:17
122

В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
REGNUM05:27
763

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,2K

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса.
РБК10:32
4