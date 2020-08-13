ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса.