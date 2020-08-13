Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля
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Центробанк установил на 14 августа 2020 года официальный курс евро на уровне 87,0399 рубля — таким образом он повысился на один рубль 8,39 копейки.В источнике
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