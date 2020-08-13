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Парламентская газета
Парламентская газета

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Центробанк установил на 14 августа 2020 года официальный курс евро на уровне 87,0399 рубля — таким образом он повысился на один рубль 8,39 копейки.В источнике
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Банки.ру

Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:21
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56
News.ru

Курс доллара снизился на открытии торгов

News.ruвчера в 03:27
Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос относительно доллара

Телеканал 360°вчера в 04:42
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:02
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ruвчера в 05:55

Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
23

Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска

Ранее Дегтярев сообщал журналистам, что рассчитывает, что семья, которую он не видел с 20 июля после назначения на должность врио губернатора Хабаровского края, вскоре приедет к нему в Хабаровск.
Интерфакс - Россия21:43
29

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ruвчера в 10:53
29

Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2. На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона.
Спорт-Экспресс22:47

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Названы цены на новый внедорожник Kia Sorento

В преддверии начала поставок нового корейского внедорожника Kia Sorento, компания опубликовала цены на свою новинку, которые стартуют с отметки в 38 845 фунтов стерлингов (3,7 млн рублей).
32CARS.ru12 августа в 06:55
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