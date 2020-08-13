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Парламентская газета
Парламентская газета

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Центробанк установил на 14 августа 2020 года официальный курс евро на уровне 87,0399 рубля — таким образом он повысился на один рубль 8,39 копейки.В источнике
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Финмаркет

Рубль вечером растет к доллару, отыграл потери и повышается к евро на фоне фиксации прибыли игроками

Финмаркетвчера в 12:57
Банки.ру

Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:21
Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос относительно доллара

Телеканал 360°вчера в 04:42
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:18
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:02
News.ru

Курс доллара снизился на открытии торгов

News.ruвчера в 03:27

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
РИА Новостивчера в 16:33
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Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
РИА Новостивчера в 08:37
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Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»

Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
Киноафиша России12 августа в 07:24
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В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 00:19
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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«Бабушка легкого поведения» получит приквел

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 12 августа в Москве стартовали съемки комедии «Прабабушка легкого поведения», приквела комедийной франшизы «Бабушка легкого поведения» от продюсеров Александра Реввы и Марюса Вайсберга.
Кинобизнес сегоднявчера в 09:29
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