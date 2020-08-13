Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Парламентская газета
Парламентская газета

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Центробанк установил на 14 августа 2020 года официальный курс евро на уровне 87,0399 рубля — таким образом он повысился на один рубль 8,39 копейки.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос относительно доллара

Телеканал 360°вчера в 04:42
Банки.ру

Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:21
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАССвчера в 05:56
ПРАЙМ

Рубль вечером ощутимо укрепляется в русле общей динамики валют EM, доллар дешевле 73 руб

ПРАЙМвчера в 14:27
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:02
Экономика сегодня

ЦБ повысил курс евро до 87 рублей

Экономика сегоднявчера в 06:00
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалтвчера в 06:28

Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Токио, 14 августа 2020, 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM23:45

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
414

В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
4

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Американские спецслужбы считают, что программное обеспечение, которое якобы используют хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности Соединенных Штатов и непосредственно Пентагону.
Газета.Ruвчера в 15:20
441

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известиявчера в 07:27
197

Вспышку чумы зафиксировали в Республике Алтай на границе с Монголией

«Особенно тревожным моментом является выявление чумной эпизоотии в июле текущего года на плато Укок в Кош-Агачском районе, впервые, за более чем 60-летний период наблюдения, с 1958 года», - говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ Новосибирск23:33
3

Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска

Ранее Дегтярев сообщал журналистам, что рассчитывает, что семья, которую он не видел с 20 июля после назначения на должность врио губернатора Хабаровского края, вскоре приедет к нему в Хабаровск.
Интерфакс - Россия21:43
24