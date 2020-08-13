Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля
Смотрите также
Стали известны имена наставников третьего сезона проекта «Голос 60+»
Четыре президента потребовали от Лукашенко отказаться от насилия
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Принц Гарри и Меган Маркл стали владельцами дома в Санта-Барбаре
Золотовалютные резервы России достигли рекордных $600,7 млрд
Universal снимет сиквел «47 ронинов» с Киану Ривзом
Актёр из фильма «Битва за Севастополь» умер в возрасте 35 лет
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift появились в Сети
Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска
Официальный курс евро снизился почти на рубль
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Ученые провели эксперимент по лечению коронавируса радиацией
Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС
Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Центробанк установил на 14 августа 2020 года официальный курс евро на уровне 87,0399 рубля — таким образом он повысился на один рубль 8,39 копейки.В источнике
Подробнее о событии