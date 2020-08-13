Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска

Ранее Дегтярев сообщал журналистам, что рассчитывает, что семья, которую он не видел с 20 июля после назначения на должность врио губернатора Хабаровского края, вскоре приедет к нему в Хабаровск.