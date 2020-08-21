Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки — до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки — до 73,7711 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,43 рубля

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