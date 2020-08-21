Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс евро на пятницу вырос до 87,43 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки — до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки — до 73,7711 рубля, следует из данных Банка России.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:54

Официальный курс евро вырос до 87,4 рубля

РИАМОвчера в 08:47

Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 2 коп

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Официальный курс доллара вырос на 53 копейки, евро — на 2 копейки

Банки.рувчера в 06:50

Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,43 рубля, доллар подскочил на 53 копейки

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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,43 рубля

ПРАЙМвчера в 06:29

Рубль снизился относительно иностранных валют

Телеканал 360°вчера в 06:08
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Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального

РБК 09:26
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Греческая полиция арестовала защитника «МЮ» Магуайра

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Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче РПЛ

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится 23 августа в рамках четвёртого тура РПЛ на «Открытие Арене».
Metaratings вчера в 09:21
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Политика

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Авто

В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

Примерная стоимость узбекских электромобилей составит порядка 3 тысяч долларов (около 220 тысяч рублей по текущему курсу), а продавать их будут как на местном рынке, так и за рубежом.
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Кино

В новом фильме Netflix нашли пропаганду педофилии

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового фильма "Милашки" о танцевальной группе девочек-подростков.
Life.ru 08:34
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Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию в стране

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Происшествия

Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

Актёр Михаил Ефремов заявил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет. Об этом сообщили представители Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI).
Piter.tv 03:26
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Политика

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".
РИА Новости 09:02
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Происшествия

Толоконникова заявила о новом уголовном деле против нее

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что против нее заведено новое уголовное дело.
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Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова

Kleo.ru 19 августа в 11:39
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Политика

Главный конкурент Лукашенко на выборах может вернуться в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается вернуться в страну, когда почувствует себя в безопасности.
Евразия Daily 06:39
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Футбол

«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги Европы

Сегодня на поле встретятся «Севилья» и «Интернационале» в матче Евролиги.
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Общество

Турция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море

Турция обнаружила в Черном море месторождения природного газа, рассказали два осведомленных источника агентству Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 15:22
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Политика

В Кремле допустили возможность лечения Навального за рубежом

По словам Дмитрия Пескова, если представители Алексея Навального обратятся в любое государственное ведомство, будь то Минздрав или сам Кремль, то транспортировку политика за границу можно будет обеспечить очень оперативно.
CT news 07:03
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Диму Билана возмутил мусор в Черном море в Крыму

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Экономика

Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки 06:47
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Религия

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

РЕН ТВ 06:32
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Общество

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
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Алиханов пошёл на похороны разбившегося на стройке мальчика

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Общество

Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Армия и оружие

У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
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Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ

"Даллас" вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбив в первом раунде "Калгари".
РИА Новости 01:50
Армия и оружие

Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео

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АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Отечественная компания «АвтоВАЗ» предложила россиянам самим придумать название для новой модели LADA.
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На фестивале «Koktebel Jazz Party» могут возродить акции нудистов

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Назван новый лидер преступного мира после убийства вора Лоту Гули

После убийства криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули единственным претендентом на лидерство в преступном сообществе стал вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как Сухумский.
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Черное море превратилось в «зеленую кашу» в районе Анапы

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Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой

В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер свел счеты с жизнью — полицейские заподозрили его в выращивании и хранении марихуаны.
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