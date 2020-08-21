Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на пятницу вырос до 87,43 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки — до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки — до 73,7711 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,43 рубля, доллар подскочил на 53 копейки
Интересантвчера в 06:44
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Футбол
Греческая полиция арестовала защитника «МЮ» Магуайра
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайр был арестован в Греции. Об этом сообщает Protothema.gr.
Газета.Ru 06:34
Футбол
Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче РПЛ
Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится 23 августа в рамках четвёртого тура РПЛ на «Открытие Арене».
Metaratings вчера в 09:21
Политика
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ru 06:06
Авто
В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов
Примерная стоимость узбекских электромобилей составит порядка 3 тысяч долларов (около 220 тысяч рублей по текущему курсу), а продавать их будут как на местном рынке, так и за рубежом.
Автоновости дня 04:23
Кино
В новом фильме Netflix нашли пропаганду педофилии
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового фильма "Милашки" о танцевальной группе девочек-подростков.
Life.ru 08:34
Политика
Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию в стране
Свободная Пресса 07:23
Происшествия
Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП
Актёр Михаил Ефремов заявил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.
RT на русском 09:30
Наука
Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет
Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет. Об этом сообщили представители Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI).
Piter.tv 03:26
Политика
Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".
РИА Новости 09:02
Происшествия
Толоконникова заявила о новом уголовном деле против нее
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что против нее заведено новое уголовное дело.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru 19 августа в 11:39
Политика
Главный конкурент Лукашенко на выборах может вернуться в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается вернуться в страну, когда почувствует себя в безопасности.
Евразия Daily 06:39
Футбол
«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги Европы
Сегодня на поле встретятся «Севилья» и «Интернационале» в матче Евролиги.
CT news 05:51
Общество
Турция сообщила об обнаружении газовых месторождений в Черном море
Турция обнаружила в Черном море месторождения природного газа, рассказали два осведомленных источника агентству Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 15:22
Политика
В Кремле допустили возможность лечения Навального за рубежом
По словам Дмитрия Пескова, если представители Алексея Навального обратятся в любое государственное ведомство, будь то Минздрав или сам Кремль, то транспортировку политика за границу можно будет обеспечить очень оперативно.
CT news 07:03
Шоу-бизнес
Диму Билана возмутил мусор в Черном море в Крыму
Певец Дима Билан отправился с гастролями в Крым и остался недоволен грязным Черным морем. В Сети появился ролик купания Билана.
iReactor 19 августа в 09:10
Экономика
Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий
Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки 06:47
Общество
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости 03:00
Происшествия
Алиханов пошёл на похороны разбившегося на стройке мальчика
Русский Запад 19 августа в 06:53
Общество
Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия 04:35
Армия и оружие
У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении
После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ru 09:13
Хоккей
Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ
"Даллас" вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбив в первом раунде "Калгари".
РИА Новости 01:50
Авто
АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada
Отечественная компания «АвтоВАЗ» предложила россиянам самим придумать название для новой модели LADA.
Автоновости дня 04:50
Общество
Назван новый лидер преступного мира после убийства вора Лоту Гули
После убийства криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули единственным претендентом на лидерство в преступном сообществе стал вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как Сухумский.
РЕН ТВ 07:52
Происшествия
Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой
В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер свел счеты с жизнью — полицейские заподозрили его в выращивании и хранении марихуаны.
РИА Новости 01:00