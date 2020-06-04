Банк России установил на 5 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,0151 рубля, что на 67,4 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля

Здоровье В Новомалыклинской больнице 17 медработников заражены коронавирусом В Новомалыклинской районной больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции: от фельдшера заразились 17 медиков и 14 контактных лиц, сообщает "Улпресса" со ссылкой на региональный минздрав. 3

Автоспорт Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.

Происшествия На Московском шоссе фура устроила массовую аварию На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.

Политика ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ. 43

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 1K

Политика Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).

Политика Пристайко уволили с должности вице-премьера Украины Депутаты Верховной рады приняли решение уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции. 2

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Энергетика Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина. 1

Общество «Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.

Общество В полиции Хьюстона нашли «русского агента» Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством. 1

Политика Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя «Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении. 45

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 262

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Экономика Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин. 5