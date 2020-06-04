Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля
Банк России установил на 5 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,0151 рубля, что на 67,4 копейки выше предыдущего показателя.
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Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 4 июня
Число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в Тульской области выросло до 4 293.
Тульская пресса 04:50
Здоровье
В Новомалыклинской больнице 17 медработников заражены коронавирусом
В Новомалыклинской районной больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции: от фельдшера заразились 17 медиков и 14 контактных лиц, сообщает "Улпресса" со ссылкой на региональный минздрав.
Ульяновск онлайн вчера в 06:31
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Происшествия
На Московском шоссе фура устроила массовую аварию
На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.
МедиаРязань 08:08
Политика
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Авто
Внедорожник Toyota Fortuner обновился
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Политика
Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил 3 июня депутатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина (копия есть у РБК).
РБК 07:30
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Политика
Пристайко уволили с должности вице-премьера Украины
Депутаты Верховной рады приняли решение уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
Телеканал 360° 06:28
Политика
Зеленский оплатит штраф за нарушение карантина в кафе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин, выпив кофе в кафе в городе Хмельницкий.
Московский Комсомолец 07:30
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок
Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
«Газпром нефть» направила в Норильск спасателей после поручения Путина
Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил РБК представитель компании.
РБК 07:48
Общество
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Общество
Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 15:12
Музыка
В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова
Mockva.ru вчера в 21:25
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:52
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Экономика
Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику
Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС вчера в 12:43
Футбол
Жена Малафеева: очень хотим ещё одного ребёнка, но чуть позже
Ещё одного ребёнка очень хотим, но, наверное, чуть позже.
Чемпионат 08:07
Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Общество
Где в Самарской области заразились коронавирусом 4 июня
По состоянию на 13:05 4 июня в Самарской области выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом.
Терра 05:39