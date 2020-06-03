Финансы
Вечерняя МоскваОфициальный курс евро на пятницу вырос на 70 копеек
В четверг, 4 июня, официальный курс евро, установленный Банком России на пятницу, вырос на 70,02 копейки — до 77,3425 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора. На сайте ЦБ РФ также отмечается, что доллар поднялся на 67,38 копейки — до 69,0151 рубля.
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Общество
Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса
Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня.
Интерфакс 09:08
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
Общество
Польша грозит «Газпрому» штрафом в 50 млн евро
Штраф может составить до 50 млн евро.
Финансовая газета вчера в 08:05
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Общество
«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске, где в конце мая произошла авария на ТЭЦ-3.
Известия 20:25
Футбол
Гризманн назвал условия, при которых перейдет в MLS
Спорт-Экспресс 22:51
Общество
Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 20:37
Здоровье
Укушенных клещами красноярцев стало меньше
С 29 мая по 4 июня количество жителей Красноярского края, укушенных клещами, уменьшилось на треть в сравнении с предыдущей неделей, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
ДЕЛА.ru 22:04
Общество
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
Авто
Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe
Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata.
MotorPage.Ru вчера в 09:02
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Культура
Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России 06:28
Автоспорт
В Сочи могут пройти две гонки «Формулы-1»
Piter.tv 10:29
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
Общество
Ливень разогнал часть протестующих перед Белым домом
РИА Новости 20:56
Футбол
«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру
По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru 21:16
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Здоровье
Власти Украины могут усилить карантин
По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
MedikForum.ru 17:18
Общество
Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.
RT на русском вчера в 09:30
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Здоровье
Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700
За сутки выявили ещё более 50 заражённых В Бурятии число случаев заражения коронавирусом перевалило за отметку 1700.
Байкал-Daily 21:23
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Шоу-бизнес
Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях
Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru 05:42
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия 22:46
Религия
Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
На родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества или развлекаться.
Vesiskitim.ru 09:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05