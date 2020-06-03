В четверг, 4 июня, официальный курс евро, установленный Банком России на пятницу, вырос на 70,02 копейки — до 77,3425 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора. На сайте ЦБ РФ также отмечается, что доллар поднялся на 67,38 копейки — до 69,0151 рубля.

Официальный курс евро на пятницу вырос на 70 копеек

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