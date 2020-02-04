Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 66,56 копейки - до 70,1265 рубля, курс доллара - на 47,49 копейки, до 63,4342 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ опубликовал курс валют на 6 февраля

Телеканал 360°06:51

Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля

РИА Новости05:25

Рубль уверенно растет вслед за нефтью

ПРАЙМ07:45

Банк России снова уронил официальные курсы доллара и евро

Росбалт05:18

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ruвчера в 05:23

Официальный курс доллара понизился на 26 копеек, евро — на 38

Банки.ру04:55

Банк России на 6 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 69.7443 руб., курс доллара США - на 26 копеек до 63.1742 руб

АК&М05:58
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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Авто

Обновленный Hyundai Solaris для России показали на фото

Все детали о автомобиле станут известны на премьере, которая пройдёт уже 17 февраля на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге.
SpeedMe 16:54
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:32
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо 03 февраля в 01:43
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Известия вчера в 08:23
Происшествия

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 19:41
Авто

Suzuki представила обновлённую модель Ignis

Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 04:53
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Политика

Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
РИА Новости 15:59
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Финансы

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
РБК 16:01
Общество

В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры

REGNUM 15:36
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Политика

Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Московский Комсомолец 04:56
Хоккей

Сборная России U18 победила Швецию на Турнире пяти наций

Хоккеисты юниорской сборной России U18 победили команду Швеции в стартовом матче Турнира пяти наций в Чехии.
Sport24.ru 15:41
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
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Происшествия

В Ялте шторм унес жизни двух человек

Российская газета 06:18
Экономика

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.
Известия 17:04
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 09:06
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Футбол

ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 14:24
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Мужчина зарезал малолетнего сына в Подмосковье и хотел убить жену

Газета.Ru 10:22
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Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось

Предполагается, что Xiaomi Mi 10 с 12/256 ГБ выйдет в виде специальной версии.
Astera 03:30
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35 без оружия

Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

ТАСС вчера в 20:08
Происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении пасынка мужчину

Чертановский районный суд Москвы арестовал Мурата Шханукова, обвиняемого в избиении своего малолетнего пасынка.
РБК 12:14
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