Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 66,56 копейки - до 70,1265 рубля, курс доллара - на 47,49 копейки, до 63,4342 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

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