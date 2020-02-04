Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 66,56 копейки - до 70,1265 рубля, курс доллара - на 47,49 копейки, до 63,4342 рубля, следует из данных Банка России.
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Интерфаксвчера в 11:45
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Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
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Новый Cadillac Escalade представлен официально
Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения
Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
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Крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники.
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
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Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»
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Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
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Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»
Экономика
Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
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Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Происшествия
Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу
Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Общество
Невыплата зарплаты может перейти в разряд тяжких преступлений
Десять лет тюрьмы за долги по зарплате: ужесточить наказание для руководителей предприятий, которые не платят своим сотрудникам, предложила комиссия правительства.
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Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей
Мошенник дистанционно обманул жительницу Москвы и украл с ее счета более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
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Трамп назвал положение США «прочным как никогда»
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение страны в мире является таким прочным, как никогда в прежнее время и отметил американские экономические успехи.
Общество
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Официальное видео Qualcomm демонстрирует всю мощь флагманов со Snapdragon 865
Компания Qualcomm опубликовала на своём официальном канале Youtube видеоролик, демонстрирующий возможности новых смартфонов на основе топовой однокристальной системы Snapdragon 865.