Финансы
Пенза-ПрессЦентробанк снизил курсы доллара и евро
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Происшествия
Девятимесячный ребенок умер голодной смертью на Урале
На Урале девятимесячный младенец умер от голода. Ребенка просто оставили дома без еды.
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии
Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Гаджеты
Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro
Политика
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Футбол
«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
Политика
Прилепин создает движение для влияния на власть
Вместе с Прилепиным в презентации движения «За правду» принял участие политолог, общественный деятель Александр Казаков.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Общество