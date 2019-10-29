Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессЦентробанк снизил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 октября.
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