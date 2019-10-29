Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 октября.

Политика У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин» «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Политика В Одессу прибыли четыре корабля НАТО Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.

Происшествия Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

Политика Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.