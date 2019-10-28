Финансы
Свободная ПрессаНазван точный курс доллара и евро на ноябрь
Курс доллара в пятницу, 26 октября, упал до 63,85. Курс евро опустился на 39 копеек до 70,72. Инвестиционный аналитик Hedge Fund KHRSV LTD Марина Минервина считает, что в ноябре у рубля неплохие шансы удержаться на этом уровне, хотя риск ослабления тоже имеется.
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Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Политика
Украина заявила о начале разведения сил в Золотом
После Золотого разведение сил будет проводится в районе Петровского, добавил министр, данный процесс может начаться в течении семи-десяти дней.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple и Армстронгом
Президент пообещал провести на Украине не «фасадную», но настоящую судебную реформу и тем самым справиться с коррупцией, а также создать для всех инвесторов равные и единые правила игры.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Политика
Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах
Палата общин Великобритании в понедельник, 28 октября, проголосовала против предложения премьер-министра Бориса Джонсона провести в стране досрочные выборы.
Футбол
Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
Здоровье
Названы первые признаки инсульта у детей
Ранее были названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт. употребление в возрасте старше 40 лет большого количества жирного мяса, полуфабрикатов и майонеза может повысить риск развития инсульта.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Авто
«АвтоВАЗ» собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила фотосессию в королевском стиле
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ждут второго ребенка.
Политика
Белград становится точкой опоры России на Балканах – сербский дипломат
За 2-3 года Белград рассчитывает довести до $1,5 млрд товарооборот со странами Союза, среди которых особое значение беспошлинная торговля будет иметь для Армении и Кыргызстана, прежде не имевших с балканской республикой двусторонних соглашений такого рода.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Общество
«Новая газета» выиграла в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России.
Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
Энергетика
«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.
Футбол
Тарасов: «Готов поехать играть в Катар, не боюсь перемен»
Да, готов поехать в Катар, не боюсь перемен.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
Общество
Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились
Две болельщицы показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» и были наказаны.
Общество