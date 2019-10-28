Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаНазван точный курс доллара и евро на ноябрь

Курс доллара в пятницу, 26 октября, упал до 63,85. Курс евро опустился на 39 копеек до 70,72. Инвестиционный аналитик Hedge Fund KHRSV LTD Марина Минервина считает, что в ноябре у рубля неплохие шансы удержаться на этом уровне, хотя риск ослабления тоже имеется.
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ЦБ понизил курс доллара на вторник до 63,87 рубля

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Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о падении доллара и евро

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 13:18
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