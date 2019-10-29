Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,13 копейки - до 70,7769 рубля, курс доллара уменьшился на 3,8 копейки - до 63,832 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ понизил курс доллара на вторник до 63,87 рубля

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ЦБ РФ установил курс евро с 30 октября в размере 70,7769 руб

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Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

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Курс валют на завтра: стало известно, как сильно подешевеют доллар и евро

Свободная Пресса06:40

ЦБ установил курс валют на 29 октября

Телеканал 360°вчера в 11:29

Официальные курсы доллара и евро снова понижены

Росбалт07:30
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