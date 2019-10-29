Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,13 копейки - до 70,7769 рубля, курс доллара уменьшился на 3,8 копейки - до 63,832 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Экономика
Назван способ снизить зависимость России от доллара
В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 12:28
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
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Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
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Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском
Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 10:32
Происшествия
Актер сериала «Мент в законе» признался в краже полумиллиона рублей
Российский актер Василий Шендаров признался в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 29 октября.
Lenta.ru 12:50
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Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте
О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
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Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
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На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
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Газета.Ru 12:52
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США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
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Охранники бара избили молодоженов в Казани
Жених и невеста решили продолжить церемонию в одном из ночных клубов. И пока неизвестно, почему на них напали охранники.
РЕН ТВ 13:03
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Гаджеты
NVIDIA официально представила карты GeForce GTX 1660 и 1650 Super
Компания NVIDIA представила-таки видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super, которые ожидают многие геймеры.
Игромания.ру 12:38
Происшествия
Один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова
Один из сотрудников полиции отказался признать себя потерпевшим по делу о применении насилия к полицейским в отношении участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддина Раджабова.
ТАСС 12:26
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП на Урале не сдавал анализы на наркотики
Обвиняемый в совершении резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Владимир В. не сдавал мочу на наркотики.
REGNUM 09:50
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова ушла из шоу «Уральские пельмени»
Одна из самых известных свердловчанок Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени», в котором последние 10 лет выступала на канале СТС.
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Космос
Умер академик Николай Анфимов, руководящий затоплением станции «Мир»
Академик Николай Анфимов, который руководил затоплением в Тихом океане космической станции «Мир» в марте 2001 года, скончался в возрасте 84 лет.
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Собчак рассказала, когда впервые расплакалась от счастья
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что впервые заплакала от счастья, узнав пол своего первенца — сына Платона.
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Общество
«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
«Магнит» решил бороться с оттоком покупателей из гипермаркетов, поменяв их концепцию.
Ведомости 10:15