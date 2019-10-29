Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,13 копейки - до 70,7769 рубля, курс доллара уменьшился на 3,8 копейки - до 63,832 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

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