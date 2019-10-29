Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,13 копейки - до 70,7769 рубля, курс доллара уменьшился на 3,8 копейки - до 63,832 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

РИА Новости06:36

Рубль слегка снизился к доллару и немного укрепился к евро на старте торгов

Интерфакс03:20

ЦБ понизил курс доллара на вторник до 63,87 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:57

Рубль слегка ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков

Финмаркет13:14

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.ру12:20

Рубль ослаб к бивалютной корзине

News.ru04:09

ЦБ установил курс валют на 29 октября

Телеканал 360°вчера в 11:29
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
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Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

BFM.ru 11:49
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В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
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Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом

Газета.Ru 13:09
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Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
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Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Cyber.sports.ru 07:22
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
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Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Армия и оружие

Штаб ООС: разведение сил проходит в утвержденном режиме

На фоне пока успешных действий украинской стороны, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что саммит в нормандском формате может пройти уже в ноябре текущего года.
Pravda.Ru 08:10
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Армия и оружие

Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве.
Lenta.ru 12:49
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Происшествия

Актер сериала «Мент в законе» признался в краже полумиллиона рублей

Российский актер Василий Шендаров признался в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 29 октября.
Lenta.ru 12:50
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Космос

Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»

Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Происшествия

Один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова

Один из сотрудников полиции отказался признать себя потерпевшим по делу о применении насилия к полицейским в отношении участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддина Раджабова.
ТАСС 12:26
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Глава ФНС разъяснил для бизнеса порядок сбора налога на имущество

Поправка призвана синхронизировать определение налоговой базы по кадастровой стоимости у организаций, если имущество перешло от физлица, подчеркнул глава ФНС.
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45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
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Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
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Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
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Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.
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Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
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Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну

ТАСС 09:14
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Тарасов рассказал, как участвовал в договорном матче

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об опыте своего выступления в договорных играх.
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Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
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Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
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Компания Samsung представила смартфон повышенной прочности Galaxy XCover FieldPro, рассчитанный на использование в суровых условиях — скажем, на производствах или строительных площадках.
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